Бразилец Сузарт заявил, что рад выйти на ринг с бойцом из России

Бразилец Данило Сузарт заявил, что с большим уважением относится к русским самбистам, так как они очень хорошо себя показывают на рингах.

«Русские школы ММА берут свое начало в самбо. Одна из лучших школа бокса в мире — бразильская. А лучший бокс в Бразилии — там, откуда я родом, из штата Баия», — приводит слова Данило РЕН ТВ.

В заключение он подчеркнул, что ему нет никакой разницы, с бойцом из какой страны выходить на ринг.

31 марта Сузарт проведет поединок с россиянином Павлом Шульским в соглавном бою «Бойцовского клуба РЕН ТВ» на арене «Динамо» в Москве. Главным боем вечера станет бой Вячеслава Дацика с американцем Кевином Джонсоном.