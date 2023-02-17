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Сегодня, 09:42

Кавалари перед боем с Романкевичем: «Мне очень нравится вкус крови, когда я выхожу в октагон»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бразильский кикбоксер Сауло Кавалари рассказал о настрое на бой с белорусом Петром Романкевичем.

Поединок между ними возглавит кард суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я хочу заявить официально, что я не приехал умирать, и, мне кажется, ни один бразилец не приезжает для таких целей.

Мне очень нравится вкус крови, когда я выхожу в октагон. Мне это придает ощущение жара», — цитирует Кавалари РЕН ТВ.

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Источник: https://ren.tv/news/sport/1076733-kavalari-pered-boem-s-romankevichem-zaiavil-chto-liubit-vkus-krovi
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