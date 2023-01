Гилберт Бернс: «В 2023 году я хочу оформить 3 досрочные победы и получить бой за титул»

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс (20-5) рассказал, что он хочет заслужить боя за титул чемпиона.

«Я хочу финишировать как минимум трех бойцов. В бою с Нилом Магни я хочу дать о себе знать, — сказал Бернс на подкасте Believe You Me. — Он жесткий соперник, и он принял бой, учитывая, что мы деремся в Бразилии. Другие бойцы отказались бы от этого. У этого парня есть яйца. Моя цель на 2023 год — оформить три досрочных победы и получить бой за титул. Я не хочу кого-то об этом умолять, я хочу это заслужить».

Бернс встретится с Нилом Магни (27-9) 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.