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Сегодня, 16:04

Джонни Уокер — о ничьей Блаховича и Анкалаева: «UFC не нужен скучный чемпион»

Уокер считает справедливым, что титул чемпиона UFC не достался Анкалаеву и Блаховичу
Давид Хачатрян
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Бразильский полутяжеловес Джонни Уокер (19-7) уверен, что и UFC, и фанаты рады, что ни Магомед Анкалаев (18-1), ни Ян Блахович (29-9) не стали чемпионами в полутяжелом весе.

«Я рад, что все так сложилось. Бой Блаховича и Анкалаева был реально скучным, — сказал Уокер в интервью Ag Fight. — Не только в UFC, но и фанаты были рады этой ничьей. Им не нужен скучный чемпион, который побеждает только решением судей. Людям нравится видеть нокауты и сабмишны. Им нравится видеть, как парень выкладывается на все 100 процентов, чтобы закончить бой досрочно.

Мне кажется, что и для UFC, и для фанатов хорошо, что сейчас назначен бой Гловера и Джамала. Они дерутся зрелищно, все хотят увидеть их бой. Люди понимают, что они сделают все возможное, чтобы победить досрочно. Это то, что так нужно фанатам».

Бой Анкалаева и Блаховича завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе остался вакантным. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Вакантный титул разыграют Гловер Тейшейра (33-8) и Джамал Хилл (11-1). Бой состоится 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Магомед Анкалаев
Ян Блахович
UFC
ММА
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