Брендан Шауб рассказал, почему возможен бой между Нганну и Джонсом

Бывший боец UFC, а ныне аналитик Брендан Шауб (10-5) считает, что кабельный спортивный канал ESPN, которым владеет The Walt Disney Company, может договориться с UFC и PFL о совместном турнире.

«Почему бой Джонса и Нганну невозможен? ESPN ведет дела с UFC и PFL. Они могут провести совместный турнир под названием ESPN Fight Night. У ESPN есть деньги, чтобы это организовать. Почему бы просто не провести разовый бой Франсиса и Джонса?» — сказал Шауб на подкасте The Schaub Show?.

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.