Брендан Шауб: «Пора признать, что Дрикус дю Плесси очень хорош»

Бывший боец UFC, а ныне аналитик Брендан Шауб (10-5) заявил, что такого бойца как Дрикус дю Плесси (20-2) очень тяжело победить.

«ДДП — настоящий мастер, — сказал Шауб на подкасте The Schaub Show. — Роберт Уиттакер до этого выглядел очень хорошо. Нельзя сказать, что это была более старая версия Роберта Уиттакера. Я думаю, что Дрикус дю Плесси очень хорош, и нам пора это признать.

Такого Дрикуса дю Плесси мы никогда не видели. Его практически невозможно победить. Я бы с удовольствием поговорил с его тренером. Снимаю перед ним шляпу, они проделали с ним огромную работу, доработали его стиль и вывели его на мировой уровень, а ему никто не верил. Никто, кроме его тренеров и, возможно, нескольких членов его семьи, не верил, что он будет на таком уровне».

Дю Плесси победил Роберта Уиттакера (24-7) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 8 июля на UFC 290 в Лас-Вегасе, США.