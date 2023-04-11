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Сегодня, 12:49

Брендан Шауб сравнил Адесанью с Мухаммедом Али

Давид Хачатрян
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Бывший боец UFC, аналитик Брендан Шауб заявил, что чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) выдал на UFC 287 нечто похожее на то, что делал в свое время великий боксер Мухаммед Али (56-5).

«Иззи сделал что-то похожее на то, что делал Мухаммед Али, — сказал Шауб на своем YouTube-канале. — Он понял, что для того, чтобы поразить Алекса Перейру, нужно заманить этого монстра с пушечным ударом в размен, и когда он будет проводить комбинацию, нанести контрудар. Это безумие, но Иззи выполнил план на все 100 процентов».

Также Шауб считает, что Перейра должен подняться в полутяжелый дивизион.

«Ради бога, он же природный полутяжеловес. Хватит убивать организм, ты можешь наносить еще более тяжелые удары в полутяжелом весе. Да, там парни бьют тяжелее, но у Алекса будут свои преимущества», — отметил Шауб.

Адесанья нокаутировал Алекса Перейру (7-2) во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.

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