Брендан Шауб: «Дана Уайт не в первый раз ударил свою жену»

Бывший боец UFC, а ныне аналитик Брендан Шауб (10-5) считает, что глава UFC ранее позволял себе ударить женщину.

«Если он позволил себе ударить ее публично, в кругу друзей и семьи, то ты думаешь, что это впервые? Не смеши. Он ударил ее не впервые. Очевидно, между ними есть проблемы, и их надо решить. Плевать, что они давно вместе. Плевать, что она ударила первой. В нашем обществе так не поступают», — сказал Шауб в своем подкасте.

Ранее в сети появилось видео, как жена Уайта дает ему пощечину, после чего следует моментальный ответ. Инцидент произошел в Мексике при праздновании Нового года.