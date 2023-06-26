Брэндон Аллен готов подраться с Чимаевым: «Я — другой зверь»

27-летний американский средневес Брэндон Аллен (22-5) высказался о потенциальном поединке с Хамзатом Чимаевым (12-0).

«Я никого не боюсь. Я не отказывался ни от одного боя. Если он [Чимаев] хочет со мной подраться, то я готов. Мне все равно. Любой может получить со мной поединок. Он попытается меня повалить? Поздравляю, ты можешь попытаться меня повалить. Я смогу защититься, и что ты будешь делать тогда? Я —? совсем другой зверь», — сказал Аллен на пресс-конференции после турнира UFC on ABC 5.

Аллен идет на серии из пяти побед. В прошлом бою он победил Бруну Силву (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 24 июня на UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США.