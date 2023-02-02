Мокаев подписал новый контракт с UFC: «Увидимся в Лондоне»

Британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) сообщил, что подписал с UFC новый контракт, а также намекнул, что его следующий бой пройдет 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

«Сегодня я подписал новый долгосрочный контракт с UFC! Спасибо всем моим болельщикам! Увидимся в Лондоне», — написал Мокаев в Twitter.

Мокаев в прошлом бою одолел 32-летнего канадского бойца Малкольма Гордона (14-6) сабмишном в третьем раунде. Поединок состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.