Мухаммад Мокаев отказался от 200 тысяч долларов за рекламу букмекера

Британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) сообщил, что ему предложили 200 тысяч долларов за рекламу букмекерской конторы.

«Мне предложили 200 000 долларов за спонсорство от букмекерской конторы. Я сказал однажды и скажу снова: я никогда не буду рекламировать азартные игры, алкоголь или наркотики. Аллах дал мне больше, чем я просил, Альхамдулиллах, у меня есть больше, чем я просил у Бога 10 лет назад!» — написал Мокаев в Twitter.

Мокаев проведет следующий бой против Жафела Кавальканте Фильо (14-2) 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.