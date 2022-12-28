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Сегодня, 20:10

Призер ЧМ по вольной борьбе: «Кормье — не выдающийся борец»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Бронзовый призер чемпионата мира-2005 по вольной борьбе Алексей Крупняков в интервью «СЭ» поделился мнением о борцовском уровне экс-чемпиона UFC Даниэля Кормье.

— Даниэль Кормье — очень хороший спортсмен, но значимым его точно не назовешь, — сказал Кормье в разговоре с «СЭ». Я боролся со всеми ребятами топовыми: с братьями Сайтиевыми, Махарбеком Хадарцевым, Хаджимурадом Гацаловым. Поэтому Кормье в борьбе обычный. Таких на чемпионате мира... Представьте, вы на чемпионате мира боретесь — у вас пять встреч до обеда. Пять схваток! Там куда ни плюнешь — везде то ли чемпион мира, чемпион Европы, чемпион Азии. Кормье — он хороший спортсмен, но никакой не выдающийся в плане борьбы. Да, он добился там в UFC — молодец, уважаю, красавчик. В вольной борьбе он может думать. Думающий спортсмен — это сразу напряг. Он думает прежде, чем что-то сделать.

— Вы, можно сказать, разгромили Кормье. Как оценили бы уровень Даниэля в тот момент?

— Счет был 12-2, остановили досрочно. У него очень хороший уровень был, это не проходной спортсмен был. Я могу сказать, скорее всего, он меня недооценил. Думает: что там, Кыргызстан? В 96 кг у нас редко там [хорошо выступали]. Вообще, в Кыргызстане в основном ребята до 74 кг, до 85 кг очень сильные. А в тяжах, полутяжелом весе, к сожалению, не такие серьезные спортсмены, нужно еще поработать с ними. Поэтому он [Кормье] наверняка подумал: «Да что там, кыргыз какой-то» (смеется).

Алексей Крупняков выступал за сборную России по вольной борьбе до 2002 года, после чего получил паспорт Кыргызстана и начал выступать за эту команду. С Даниэлем Кормье Крупняков встретился дважды: победил в 2005 году и уступил в 2007-м.

Алексей Крупняков. «Парни, теперь у вас есть мы». Русский вольник побеждал Кормье и крышевал ловцов янтаря
Даниэль Кормье
ММА
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