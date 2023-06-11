Пенья отреагировала на завершение карьеры Нуньес: «Я тебя напугала»

Бывшая чемпионка в легчайшем весе Джулианна Пенья (11-5) расстроена, что чемпионка легчайшего дивизиона Аманда Нуньес (23-5) решила завершить карьеру после боя с Ирен Алданой (14-7).

«Я так тебя напугала, что ты решила уйти. От себя лично — поздравляю, но как профессионал я думаю: «Что это вообще было?» Канадцы не освистывают, они просто тихо уходят с трибун еще до окончания поединка. Ужасно», — написала Пенья в Twitter.

Нуньес победила Алдану единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-43)?. Бой состоялся 10 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.

