Джулианна Пенья ответила на вызов Силвы: «Вставай в очередь»

Бывшая чемпионка в легчайшем весе UFC Джулианна Пенья (11-5) приняла вызов бразильянки Майры Буэно Силвы (11-2), которая обратилась к ней после победы над Холли Холм (15-7).

«Эй, Джулианна Пенья, давай подеремся! Я хочу этого боя, ты хочешь этого боя, народ хочет этого боя!» — сказала Силва в октагоне.

«Я слышала, кто-то назвал имя народной чемпионки? Отлично. Вставай в очередь. Я уделаю тебя и Ракель [Пеннингтон] за один вечер. Кто еще хочет получить взбучку?» — ответила Пенья в Twitter.

Силва победила Холм сабмишном во втором раунде. Бой состоялся на турнире UFC on ESPN 49, который прошел 15 июля в Лас-Вегасе, США.