Бывшая девушка Адесаньи подала на него в суд и потребовала половину его состояния

Шарлотта Поудрелл, бывшая подруга действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (24-2), подала на него в суд и потребовала половину его имущества в качестве компенсации, пишет Daily Post Nigeria.

Поудрелл никогда не была замужем за Адесаньей и не имела от него ребенка, но считает, что имеет право на половину его состояния, потому что они «встречались слишком долго и она поддерживала его карьеру в UFC».

Адесанья в прошлом бою нокаутировал Алекса Перейру (7-2) во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.