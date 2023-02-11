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Сегодня, 11:36

Сарнавский объяснил, почему Махачев победит Волкановски

Руслан Минаев
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Бывший боец ACA Александр Сарнавский поделился мнением о поединке Ислама Махачева и Алекса Волкановски за пояс в легком весе на UFC 284.

Поединок будет главным событием турнира, который пройдет в Перте (Австралия) 12 февраля.

«Сложно сказать, каким образом скажется отсутствие Хабиба. Однако Махачев уже проводил бои без Нурмагомедова, и в команде есть ребята, которые сделают все, чтобы Ислам выиграл бой. Волкановски еще не встречался с таким борцом и с таким контролем внизу. К тому же не стоит забывать про роль габаритов. Они — не главное в бою, но тоже играют значимую роль. Махачев без проблем переведет Алекса. Это не доставит ему труда, учитывая уровень высокий уровень борьбы нашего спортсмена. Ислам победит», — цитирует Сарнавского MMA.Metaratings.ru.

На счету 31-летнего Махачева 23 победы и одно поражение. 22 октября 2022 года Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру на UFC 280 в Абу-Даби и стал новым чемпионом в легком весе.

У 34-летнего Волкановски — 25 побед и одно поражение. Австралиец — чемпион UFC в полулегком весе и лидер рейтинга бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий.

Источник: Metaratings.ru
Алекс Волкановски
Александр Сарнавский
Ислам Махачев
UFC
ММА
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