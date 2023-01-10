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Сегодня, 08:58

Бывший боец The Ultimate Fighter поймал двух педофилов

Давид Хачатрян
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28-летний экс-участник The Ultimate Fighter Дастин Лампрос (8-0) под видом 13-летней девочки познакомился в интернете с двумя мужчинами.

Первый мужчина приехал на встречу с одеялами и презервативом. Лампрос был настолько зол, что, прежде чем отдать педофила в руки полицейских, заставил его сделать 13 отжиманий и приседаний. Наблюдая, как мужчина делает приседания, Лампрос заставил его произнести: «Я больше никогда не буду разговаривать с 13-летним ребенком».

Во втором случае боец поймал мужчину, который 45 минут ехал на машине, чтобы встретиться с 13-летним ребенком. «Тебе 31 год, и ты 45 минут ехал, чтобы встретиться с 13-летней девочкой? Да ты издеваешься?!», — сказал Лампрос. Впоследствии он и этого мужчину сдал полиции. Соответствующие видео опубликованы в Twitter-аккаунте бойца.

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