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Сегодня, 10:20

Бывший боец UFC арестован по обвинению в убийстве своей девушки

Давид Хачатрян
Фил Барони.
Фото Global Look Press
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46-летний Фил Барони (16-19), известный по выступлениям в UFC, Bellator, One FC и Pride, арестован в Мексике по обвинению в убийстве своей девушки, сообщает Fox Sports.

В отчете полиции сказано, что Барони в состоянии алкогольного опьянения и наркотиков избил свою девушку до смерти.

«Офицеры прибыли в отель, где обнаружили обнаженную женщину, лежащую на кровати. Она была накрыта простыней. На теле жертвы были видны множественные следы побоев, синяки на лице и других частях тела», — сказано в отчете.

Барони выступал в UFC с 2001 по 2005 год. Затем он ушел в Pride, но в 2009 вновь вернулся в UFC, где не выиграл ни одного боя.

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