Диего Санчес: «Волкановски победил Махачева»

Бывший боец UFC, 41-летний ветеран Диего Санчес (30-14) заявил, что пересмотрел поединок чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (24-1) и чемпиона полулегкого дивизиона Александра Волкановски (25-2) и решил, что победил австралиец.

«Какой вчера был бой! Оба парня выдали потрясающие выступления. После пересмотра поединка без комментариев я был еще сильнее впечатлен Александром Волкановски. Несмотря на то, что он был намного меньше, я считаю его победителем. Было интересно наблюдать за его боевым духом», — написал Санчес в соцсетях.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.