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Сегодня, 13:45

Диего Санчес: «Волкановски победил Махачева»

Бывший боец UFC Диего Санчес считает, что Волкановски победил Махачева
Давид Хачатрян
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Бывший боец UFC, 41-летний ветеран Диего Санчес (30-14) заявил, что пересмотрел поединок чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (24-1) и чемпиона полулегкого дивизиона Александра Волкановски (25-2) и решил, что победил австралиец.

«Какой вчера был бой! Оба парня выдали потрясающие выступления. После пересмотра поединка без комментариев я был еще сильнее впечатлен Александром Волкановски. Несмотря на то, что он был намного меньше, я считаю его победителем. Было интересно наблюдать за его боевым духом», — написал Санчес в соцсетях.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
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