Джоджуа: «Менеджерам Яна нужно было работать над тем, чтобы Петру давали более удобных соперников»

Бывший боец UFC Лиана Джоджуа ответила, не будет ли для Петра Яна слишком большим риском бой против Мераба Двалишвили.

— Нет ли такого, что Ян сильно рискует? Если проиграет, в UFC могут окончательно его списать.

— Выглядит так, что его списали. Мне кажется, его менеджерам нужно было больше поработать над тем, чтобы ему давали, нельзя так говорить, но более удобных соперников. Все-таки у него два поражения подряд. Я бы на месте его менеджеров поработала над тем, чтобы Петр вышел на серию побед против соперников, с которыми он мог бы хорошо поработать. Конечно, Мераб... Сейчас не самое хорошее время для Петра. Не хотелось бы, чтобы его списывали, но я вижу так, — сказала Джоджуа в интервью «СЭ».

Ранее стало известно, что Петр Ян и Мераб Двалишвили возглавят кард турнира UFC 11 марта в Лас-Вегасе.