Джоджуа: «Менеджерам Яна нужно было работать над тем, чтобы Петру давали более удобных соперников»

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Бывший боец UFC Лиана Джоджуа ответила, не будет ли для Петра Яна слишком большим риском бой против Мераба Двалишвили.
— Нет ли такого, что Ян сильно рискует? Если проиграет, в UFC могут окончательно его списать.
— Выглядит так, что его списали. Мне кажется, его менеджерам нужно было больше поработать над тем, чтобы ему давали, нельзя так говорить, но более удобных соперников. Все-таки у него два поражения подряд. Я бы на месте его менеджеров поработала над тем, чтобы Петр вышел на серию побед против соперников, с которыми он мог бы хорошо поработать. Конечно, Мераб... Сейчас не самое хорошее время для Петра. Не хотелось бы, чтобы его списывали, но я вижу так, — сказала Джоджуа в интервью «СЭ».
Ранее стало известно, что Петр Ян и Мераб Двалишвили возглавят кард турнира UFC 11 марта в Лас-Вегасе.