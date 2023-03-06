Марк Хант отреагировал на победу Джонса: «UFC продвигают крыс, употребляющих стероиды, как этот неудачник»

Бывший боец UFC Марк Хант (13-14) жестко отреагировал на завоевание Джоном Джонсом (27-1) титула чемпиона в тяжелом весе.

«Они [UFC] только и делают, что продвигают крыс, употребляющих стероиды, как этот неудачник, — написал Хант в соцсетях, сопроводив свой пост фотографией Джонса. — Послушайте, титул чемпиона мира в тяжелом весе — никчемный пояс, который ничего не стоит. У нас есть крыса, употребляющая стероиды, которая переезжает беременных женщин и прячется под октагоном, когда USADA пытается проверить этого грызуна на допинг. UFC = шуточный пояс. Единственное, в чем ты являешься чемпионом мира, так это в том, как тебя эксплуатируют. Вот почему UFC никогда не будет заслуживать доверия, потому что у них такие крысы, как этот, считаются величайшими».

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.