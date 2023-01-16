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Сегодня, 10:16

Бывший боец UFC Майк Свик борется с лимфомой четвертой стадии

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC и тренер American Kickboxing Academy (AKA) Майк Свик (15-6) заявил, что он не унывает и продолжает бороться с лимфомой и лейкемией.

«Пишу это для всех, у кого есть недостаток мотивации, — написал Свик в соцсетях. — Мне 43 года, 2022-й был одним из самых успешных в моей жизни. Этот год был одним из самых счастливых в моей жизни. Я как никогда был мотивирован на работу.

Сейчас я лежу в своей больничной палате, продолжая борьбу с лимфобластной лимфомой 4 стадии и лейкемией. Это борьба длится уже год. Остался 1 час, 2 минуты и 57 секунд до того, как мой 8-часовой сеанс химиотерапии, наконец, сегодня закончится.

Но, честно говоря, меня больше всего расстроило то, что сегодня воскресенье, и мне пришлось отложить все свои дела, потому что у моих сотрудников выходной, и я не могу отвечать на почту и сообщения, участвовать в согласовании и разработке моих новых проектов. Не могу дождаться завтрашнего дня, а тем более возвращения на Пхукет!

Я одержу победу над раком. Я сделаю 2023-й своим лучшим годом в жизни. Я не буду зацикливаться на негативе. Каждый день я буду стараться быть лучше, решать свои проблемы и добиваться успеха ради своей семьи, сотрудников и клиентов. Ты так же голоден, как и я?»

В последний раз Свик дрался в 2015 году. В настоящее время он владеет и управляет собственным тренажерным залом на Пхукете, Таиланд, известным как AKA Thailand.

ММА
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