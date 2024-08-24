Бывший боец UFC Мокаев подписал контракт с Brave CF

Экс-боец UFC Мухаммад Мокаев подписал контракт с промоушеном Brave CF.

«Мы хотели бы поприветствовать возвращение Мухаммеда Мокаева, непобежденной суперзвезды, легенды-любителя, обладателя двух титулов чемпиона мира IMMAF, и человека, который доказал, что является лучшим в наилегчайшем весе в мире, без поражений в своем любительском или профессиональном послужном списке. Это очень волнующее время для Brave CF», — приводит ответ пресс-служба промоушена MMA Fighting.

В июле стало известно, что боец больше не будет выступать в UFC. 22 августа Мокаев попал в аварию недалеко от Дагестана.