Бывший боец UFC поймал вора, укравшего у женщины телефон

Экс-боец UFC Фелипе Коларес (10-4) использовал свои навыки джиу-джитсу, чтобы остановить воришку в Рио-де-Жанейро. Коларес поделился фотографиями и видео с инцидента в своих соцсетях, пояснив, что вор напал на женщину.

«Я подошел к женщине, чтобы убедиться, что это было ограбление. Мы с друзьями увидели мужчину. Выяснив, что он безоружен, мы задержали грабителя, используя приемы джиу-джитсу», — написал Коларес.

Боец попросил местных жителей вызвать полицию, в то время как один из свидетелей потянул грабителя за ухо и сказал: «Я убью тебя прямо здесь. Не звони полиции, чувак. Давайте бросим его в канаву».

Коларес прошлый бой проиграл Чейзу Хуперу (11-3) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 21 мая 2022-го на UFC Fight Night 206 в Лас-Вегасе, США.