Валуев — о поединке Исмаилова и Шлеменко: «Это будет очень интересно»

Бывший боксер и депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от предстоящего боя между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.

«Хороший бой будет. Давно уже старались бойцы, Магомед уже бросил вызов Александру, а Шлеменко ответил «да». Это будет очень интересно. Исмаилов дрался с сербом Иличем, который у Шлеменко выиграл. Магомед Иличу отомстил», — цитирует «РЕН ТВ» Валуева.

Шлеменко и Исмаилов проведут поединок 3 декабря в Екатеринбурге в турнире RCC.

На счету 36-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. У 38-летнего Шлеменко 61 победа, 14 поражений и 1 ничья.