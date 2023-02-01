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Сегодня, 12:35

Али Исаев: «Стиль Павловича — на один раунд. В UFC чересчур переоцененные бойцы»

Бывший чемпион PFL Исаев поделился мнением о технических слабостях Сергея Павловича.
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший чемпион PFL Али Исаев (9-0) поделился мнением о технических слабостях Сергея Павловича.

«Павловича стиль — он на один раунд. На один раунд, — сказал Исаев в интервью YouTube-каналу Usachev TV. - Он нападает, а длинные бои, я видел, которые он делал в Fight Nights — у него уже ударка слабеет, ты уже не можешь бить так, как в первом раунде. Или надо в начале заканчивать, как он это обычно делает… но если все продлится дольше, там тяжело Павловичу будет. Павлович открыто бьет, может пропустить тоже.

Я знал, что он выиграет Деррика Льюиса, потому что Льюису нельзя давать отдыхать, как Волков его оставил. А другие бойцы… Не знаю, в UFC есть три-четыре хороших человека, остальные — переоцененные чересчур. Я не считаю эту организацию самой сильной, что там нереальные бойцы, не могу так сказать. Просто это бренд номер один, пиар-машина. Мне было бы интересно с Павловичем подраться. Я хотел [подписаться в UFC], но меня не подписали, че я могу сделать, я же не виноват. Я бы подрался с удовольствием».

В ночь на 5 февраля Исаев подерется с Стивом Моури на Bellator 290 в Инглвуде, Калифорния.

Сергей Павлович
ММА
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