Экс-чемпион UFC ставит на победу Волкановски: «Он потрясет мир и победит Махачева по очкам»

Бразильский легковес UFC Рафаэль Дос Аньос (31-14) предполагает, что чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски (25-1) одолеет чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (23-1) по очкам.

«Я не согласен [что Махачев фаворит]. Я вижу, что у Волкановски есть реальный шанс удивить Ислама, — сказал бразилец Sherdog. — Этот парень уже весит больше 90 килограммов. Я думаю, что в ночь с субботы на воскресенье он потрясет мир и победит по очкам.

Важно отметить, что Махачев не использует борьбу. Его броски в основном из дзюдо. Я провел два лагеря для боя с ним, и [Андре] Педернейрас привел пару лучших дзюдоистов, чтобы помочь мне. В начале лагеря я никогда не делал так много бросков. К концу, когда я улучшил свою защиту, все изменилось. Я надеюсь, что Волкановски тренировался с дзюдоистами. Если да, то у него есть большой шанс избежать тейкдаунов и доминировать над Исламом на ногах за счет своей скорости».

Махачев подерется с Волкановски на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится в ночь с 11 на 12 февраля.