Дос Сантос вызвал блогера Пола на боксерский поединок

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Джуниор дос Сантос вызвал на боксерский поединок американского блогера Джейка Пола.

«Я здесь, чтобы бросить вызов Джейку Полу и провести с ним боксерский поединок. Никто не может сказать, что этот парень не боец. Он действительно боксер, и довольно хороший», — сказал дос Сантос в социальных сетях.

В июне 2025 года Пол в Анахайме провел бой против Хулио Сезара Чавеса-младшего и одержал победу единогласным решением судей. На его счету 12 побед, семь из которых — нокаутом, и одно поражение.

Дос Сантос на турнире Gamebred Fighting в марте 2024 года техническим нокаутом во втором раунде победил Алана Белчера. В MMA на его счету 23 победы и 10 поражений.