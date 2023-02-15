Генри Сехудо: «Я пересмотрел бой Махачева и Волкановски. Я был неправ, Ислам победил»

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) разобрал поединок чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (24-1) и чемпиона полулегкого веса Александра Волкановски (25-2).

Изначально Сехудо был уверен в победе Волкановски, но после пересмотра поединка заявил, что Махачев одержал победу со счетом 3-2 по раундам.

«В целом нужно отдать должное бойцам, и снова, ребята, я оказался неправ. Ислам победил его со счетом 3-2 по раундам. Таков расклад боя», — подытожил Сехудо на своем YouTube-канале.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.