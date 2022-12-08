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Даниэль Кормье: «Если Даррен Тилл проиграет, все может быть конечно»

Кормье объяснил, почему карьера Тилла в UFC под угрозой
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) считает, что если 29-летний британский боец UFC Даррен Тилл (18-4) проиграет предстоящий бой 28-летнему южноафриканцу Дрикусу дю Плесси (17-2), то его карьера в UFC может быть завершена.

«Тилл очень популярен. Люди все еще его узнают. Тилл был самым популярным английским бойцом, пока Леон Эдвардс не стал чемпионом, — сказал Кормье на DC & RC. — Но Тилл должен выигрывать. Он еще достаточно молод, чтобы сделать еще один рывок к чемпионству. Если он не сможет пройти дю Плесси, то для него все может быть кончено».

Тилл встретится с дю Плесси 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Даниэль Кормье
UFC
ММА
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