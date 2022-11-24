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24 ноября, 12:57

Макгрегор — Хабибу: «Абсолютный трус. Отец дал бы тебе пощечину»

Макгрегор обрушился с оскорблениями на Хабиба в соцсети
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор обрушился с оскорблениями на Хабиба Нурмагомедова в Twitter.
«Взгляните на вонючку, я чувствую жуткий запах. Ты абсолютный трус. Твой папа даст тебе пощечину, когда вы встретитесь снова. Ты еще не свободен. Свобода — это возможность остаться в горах Дагестана с семьей. Вместо этого ты сидишь в гостиничных номерах. Твои дети и жена одни дома. Проснись.
На самом деле вы знаете, что я не хочу драться с вонючим мешком, есть бои намного лучше, но пусть будет известно, что этот парень — самый большой ссыкун в истории боев. Отец дал бы тебе пощечину, 100 процентов», — написал Макгрегор.

Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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