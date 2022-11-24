Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор обрушился с оскорблениями на Хабиба Нурмагомедова в Twitter.

«Взгляните на вонючку, я чувствую жуткий запах. Ты абсолютный трус. Твой папа даст тебе пощечину, когда вы встретитесь снова. Ты еще не свободен. Свобода — это возможность остаться в горах Дагестана с семьей. Вместо этого ты сидишь в гостиничных номерах. Твои дети и жена одни дома. Проснись.

На самом деле вы знаете, что я не хочу драться с вонючим мешком, есть бои намного лучше, но пусть будет известно, что этот парень — самый большой ссыкун в истории боев. Отец дал бы тебе пощечину, 100 процентов», — написал Макгрегор.