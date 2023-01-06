Андрей Орловский: «В Европе очень много беженцев. Если уже менты там их боятся, то стоит задуматься»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился мнением о ситуации с беженцами в Европе.

— Вообще беженцев много в Лондоне, бросаются в глаза?

— Да. Да. Да. И это не только в Британии, это по всей Европе.

— Вам это нравится?

— Ну, понимаете, если это касается детей, стариков, женщин — то это нормально. Но когда приезжают и творят непонятно что, и менты даже боятся их, то... Стоит задуматься.

29 октября прошлого года Орловский проиграл бразильцу де Лиме удушающим приемом на UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

Орловскому 43 года, в UFC он провел 39 боев, это второй показатель по числу поединков в истории промоушена. Больше только у Джима Миллера — 40 боев.