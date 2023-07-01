Петр Ян заявил, что пока не готов вернуться в октагон

Российский боец, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-5) заявил, что пока не готов к возвращению в октагон.

— Многих бойцов UFC поддерживают звезды. Поздравлял ли вас кто-то из футболистов? Болеете за кого-то?

— Много поддержки есть со стороны игроков и фанатов. Спорт — это нечто целостное. Не особо увлекаюсь футболом. Писал ли кто-то после боев? Не вспомню.

— Когда будете готовы выйти в октагон?

— Сейчас не готов выступать. Восстанавливаюсь. Были травмы, которые требуют восстановления. Сейчас перезагружаюсь и буду продолжать дальше.

— Перед каждым боем ваши спарринг-партнеры говорили, что соперник для вас проходной. Как на вас это влияет?

— Кто бы что ни говорил, каждый соперник готовится под тебя. Говорить можно много, если сам там не находишься.

— Вы сказали, что вернетесь к концу года. Получается, что в Абу-Даби вас не ждать?

— Пока не знаю.

— Вам не кажется что вернуться именно в Абу-Даби будет удобнее с точки зрения виз?

— Нет, не кажется.

30-летний Ян провел свой последний поединок 11 марта 2023 года, тогда он уступил грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 221.