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Сегодня, 09:59

Даниэль Кормье: «Волкановски заставил Махачева выглядеть человеком, но он его не победил»

Даниэль Кормье прокомментировал бой Махачева и Волкановски
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) похвалил чемпиона полулегкого дивизиона Александра Волкановски (25-2), но подчеркнул, что он не вышел победителем в бою с чемпионом в легком дивизионе Исламом Махачевым (23-1).

«Александр Волкановски был первым, кто заставил Ислама Махачева выглядеть человеком. Но он (Волкановски. — Прим. «СЭ) все равно не победил. И я думаю, что та похвала и восхищение, которые Александр получает за свое выступление, только говорят нам о том, какой Махачев особенный», — сказал Кормье на своем YouTube-канале.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Алекс Волкановски
Даниэль Кормье
Ислам Махачев
UFC
ММА
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