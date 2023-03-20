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Сегодня, 13:34

Кормье оценил бой Эдвардса и Усмана: «Леон показал потрясающее выступление»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) высоко оценил навыки чемпиона в полусреднем весе Леона Эдвардса (21-3).

«Это был близкий бой, — отметил Кормье на своем YouTube-канале. — Эдвардс выиграл этот бой, несмотря на то что с него сняли балл. Леон сделал все для победы. Он показал одно из лучших выступлений в своей жизни. Если бы с него не сняли балл, то он выиграл бы еще более убедительно.

Это был очень конкурентный бой. Камару Усману нужно отдать должное. Леон построил геймплан, который позволил ему быть на шаг впереди Камару. Каждый раз, когда Камару пытался его перевести, Леон двумя руками хватал его кисть, не позволяя Камару сделать замок и провести тейкдаун. Он провел потрясающий бой».

Эдвардс победил Камару Усмана (20-3) в трилогии и защитил титул чемпиона. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Даниэль Кормье
Леон Эдвардс
UFC
ММА
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