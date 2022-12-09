ESPN: Конор Макгрегор проведет следующий бой против Майкла Чендлера

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведет свой следующий поединок против Майкла Чендлера, сообщает журналист ESPN Чарли Мойнихан на своей странице в Twitter.

Ранее 36-летний американец неоднократно вызывал 34-летнего ирландца на бой.

Чендлер проиграл в последних 3 из своих 4 поединков. В ноябре 2022 года он уступил удушающим приемом Дастину Порье.

Макгрегор также потерпел поражения в 3 из 4 последних боях, в двух из них уступив техническим нокаутом Дастину Порье — в январе и июле 2021 года.