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Сегодня, 13:30

ESPN: Конор Макгрегор проведет следующий бой против Майкла Чендлера

Руслан Минаев
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведет свой следующий поединок против Майкла Чендлера, сообщает журналист ESPN Чарли Мойнихан на своей странице в Twitter.

Ранее 36-летний американец неоднократно вызывал 34-летнего ирландца на бой.

Чендлер проиграл в последних 3 из своих 4 поединков. В ноябре 2022 года он уступил удушающим приемом Дастину Порье.

Макгрегор также потерпел поражения в 3 из 4 последних боях, в двух из них уступив техническим нокаутом Дастину Порье — в январе и июле 2021 года.

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
UFC
ММА
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