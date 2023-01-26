Конор Макгрегор: «Мне предложили снова стать тренером на The Ultimate Fighter. Я заинтересован»

Конор Макгрегор сообщил, что ему предложили вновь стать тренером на шоу The Ultimate Fighter

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) сообщил, что ему предложили вновь стать тренером на шоу The Ultimate Fighter.

«Только что мне предложили снова стать тренером [на The Ultimate Fighter]. Я заинтересован. Мне необходимо полное погружение. Вижу, как бойцы выстраиваются в очередь. Я знаю, что ждет меня впереди, и я готов, ублюдки», — написал ирландец в соцсетях.

Макгрегор был тренером в 22-м сезоне The Ultimate Fighter. Противостоял ему экс-боец UFC Юрайя Фейбер (35-11).