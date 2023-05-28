Жорж Сен-Пьер: «Конор перед боем с Хабибом пересек черту»

Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) считает, что в MMA нужно смириться с тем, что твой соперник может использовать трэш-ток.

«Перед боем [с Нурмагомедовым] Макгрегор пересек черту — но это война, люди умирают в октагоне, никаких правил, — сказал канадец в Full Send Podcast. — Некоторые пытаются сделать все, чтобы достать тебя. Нельзя показывать свои слабости, потому что соперники постараются вывести тебя из равновесия. Все люди разные, и в этом нет ничего плохого. Некоторые люди, когда выставляют свою личную жизнь напоказ, дают сопернику лишнюю возможность по тебе ударить».

Хабиб Нурмагомедов (29-0) победил Конора Макгрегора (22-6) сабмишном в четвертом раунде 6 октября 2018 года на UFC 229 в Лас-Вегасе, США.