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Сегодня, 14:21

Тайрон Вудли не готов завершать карьеру: «Я уйду на вершине»

Тайрон Вудли не готов завершать карьеру
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли (19-7) не побеждал с 2018 года. Несмотря на полосу неудач — в MMA американец проиграл последние четыре боя, а в боксе — два — Вудли не готов завершить карьеру.

«Я обратился к Богу: «Покажи мне идеальный бой», и тогда Бог показал мне идеальный бой и мой уход из спорта, — сказал Вудли в эфире The MMA Hour. — Он показал, что я ухожу на вершине, он показал, что я ухожу пуленепробиваемым, проведя идеальный бой.

Именно так я себе это и представлял, поэтому неважно, сколько уроков я получил на своем пути, сколько неровностей преодолел, я знаю, что у меня еще не было того идеального боя. Так что не время уходить".

Вудли проиграл Джейку Полу (6-0) по правилам бокса в декабре 2021-го, упав в глубокий нокаут в шестом раунде.

ММА
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