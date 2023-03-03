Джон Джонс — о своем величии: «Господь одарил меня великим талантом»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс высказался о своем статусе величайшего бойца перед поединком с Сирилом Ганом.

«Считаю, что господь одарил меня великим талантом, — сказал Джонс на пресс-конференции перед UFC 285. — Это моя работа, и я обязан ради величия выйти и поставить все на кон. Именно это я и сделаю. Считаю, что мне нечего доказывать. Но в то же время хочу быть примером для людей в будущем, чтобы они видели, что всегда можно добиться большего, что успеха добиваются не случайно. Это нужно заслуживать изо дня в день. Я проделал большую работу, считаю, что заслужил большую победу. И именно это я получу».

Джонс и Ган подерутся на турнире UFC 285, который пройдет в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе. На кону будет стоять вакантный пояс чемпиона UFC в тяжелом весе.