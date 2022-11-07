Ян Блахович: «Никто не победит Махачева на данный момент»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (29-9) считает, что Ислам Махачев (23-1) — лучший легковес UFC на данный момент.

«Я предполагал, что Оливейра проявит себя лучше и защитит пояс, но Махачев оказался слишком силен. Это было фантастическое выступление, и я его поздравляю. Победит ли Махачев Волкановски? Безусловно. Я не вижу никого, кто мог бы побить его в этом дивизионе. Возможно, в следующем году появится новая угроза. Однако учитывая то, что он сделал с Оливейрой, никто не побьет его на данный момент».

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.