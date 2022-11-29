Майкл Биспинг дал прогноз на бой Блаховича и Анкалаева

Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) считает, что у Яна Блаховича (29-9) больше шансов на победу над Магомедом Анкалаевым (18-1), если бой пройдет в стойке.

«Если Ян Блахович сумеет остановить тейкдауны [Анкалаева], то его шансы на победу сильно возрастут. Но защититься будет очень тяжело, — отметил Биспинг на своем YouTube-канале. — Магомед — дагестанец. Он мастер спорта по самбо. Как бы то ни было, тейкдауны сыграют ключевую роль. Не могу сказать, что у Магомеда нет шансов в стойке, но на ногах Блахович очень хорош. У него сильнее удар. Все сводится к тому, сможет ли Блахович удержаться на ногах. Если сможет, то, я думаю, он победит нокаутом. Если Магомед сможет переводить Блаховича, то он его переиграет».

Блахович и Анкалаев подерутся за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.