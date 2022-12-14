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Сегодня, 11:01

Майкл Биспинг: «Если Конор победит Чендлера, он получит бой за титул»

Биспинг рассказал о перспективах Конора
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) считает, что бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) будет драться за титул, если победит Майкла Чендлера (23-8).

«У Конора есть все деньги мира, но он все равно хочет титул, и мы должны это уважать, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Если он победит Майкла Чендлера, то пойдут разговоры о его поединке за титул. Чендлер по-прежнему один из лучших бойцов легкого дивизиона, и если Конор его победит, например, нокаутом, то он получит бой за титул».

Чендлер проиграл Дастину Порье (29-7) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Макгрегор готов вернуться в октагон в 2023 году. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Порье 10 июля 2021 года на UFC 264 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Конор Макгрегор
UFC
ММА
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