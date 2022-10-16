Майкл Биспинг: «Если Оливейра победит Махачева, он обойдет Хабиба»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг (30-9) считает, что если Чарльз Оливейра (33-8) победит Ислама Махачева (22-1), то он станет величайшим бойцом в истории легкого дивизиона.

«Хабиб — король легкого веса. Он лучший? Или может быть Чарльз Оливейра величайший всех времен? Если Ислам Махачев победит Чарльза Оливейру, то этот вопрос можно закрывать. Но если Чарльз победит Ислама? По моему мнению, тогда он станет величайшим в истории легкого веса, потому что он победил всех главных претендентов на титул. Сложно игнорировать цифры, историю и энергию, которая исходит от Оливейры».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.