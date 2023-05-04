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Сегодня, 13:45

Роберт Уиттакер: «Адесанья не хочет со мной драться. Я — самый тяжелый бой для него»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) уверен, что действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) будет избегать третьего боя с ним.

«Он не хочет драться со мной, — сказал Уиттакер в интервью Fox Sports Australia. — Я для него самый трудный бой в дивизионе. Первый бой был не очень удачным для меня. Второй — близкий. А вот в преддверии третьего у меня очень хорошее предчувствие.

Я развиваюсь с каждым новым поединком, это заметно. Если вы посмотрите мои бои, то заметите, что с каждым разом я становлюсь лучше. Я думаю, что на данный момент я представляю самую большую угрозу для него и его господства. Поэтому, конечно, он хочет, чтобы он (дю Плесси. — Прим. «СЭ») победил. Это гораздо более легкий бой для него, но меня это не напрягает».

Уиттакер и Дрикус дю Плесси (19-2) подерутся 8 июля на UFC 290. Турнир состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.
 

Исраэль Адесанья
Роберт Уиттакер
UFC
ММА
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