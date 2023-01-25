Генри Сехудо рассказал, скажется ли отсутствие Хабиба на выступлении Махачева

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) считает, что отсутствие экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) не сильно повлияет на выступление чемпиона легкого веса Ислама Махачева (23-1) на UFC 284.

«В конце концов, ты выходишь и дерешься. Ты делаешь это не ради себя, а ради высшей цели. Для них высшая цель — это вера. Многие бойцы из России понимают, что, несмотря на отсутствие Хабиба в углу, они должны победить. Я все еще уверен, что Ислам победит Волкановски, но теперь я даю Волку чуть больше шансов», — сказал Сехудо на своем YouTube-канале.

Махачев и Александр Волкановски (25-1) встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.