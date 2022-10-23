Макгрегор оценил свой потенциальный бой с Махачевым: «Опыт против дерьма»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор поделился мнением о победе Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280.

Ирландец считает, что мог бы без проблем справиться с борьбой россиянина.

«Хороший бой, достойное представление. Но у меня есть все инструменты, чтобы превзойти этот стиль уже сейчас. Опыт против дерьма. Удары по лицу из клинча и удары по детскому мозгу снизу. А остальную часть моего репертуара вы знаете. Стальная левая нога. Пушечная рука. Управляемое запястье.

Мысль о том, чтобы закрыть их борьбу с помощью моей собственной разработанной системы, весьма интригует меня. Кто бы из них ни был против. В этом нет ничего личного. Это оценка навыков. Даже через поколения. IMAAF (Международная федерация смешанных боевых искусств. — Прим. «СЭ») — это любители», — написал 34-летний спортсмен на своей странице в Twitter.

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.