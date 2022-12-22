Сапогов: «Пираев не хочет со мной драться, потому что понимает, что может проиграть»

Бывший форвард «Волги» Алексей Сапогов рассказал, почему не состоялись поединки с бойцами ММА Шамилем Рамазановым и Марифом Пираевым.

«Мариф Пираев не хочет со мной драться, потому что понимает, что может проиграть! — цитирует Eurostavka Сапогова. — Как и Шамиль Рамазанов, который так неумело прятал под своей гримасой неуверенность, когда записывал свой ответ в видеообращении. Пирай, если ты найдешь мужество выйти против меня на бой и победишь меня, я отдам тебе свой гонорар. За слова отвечаю!»

Также Сапогов ответил на вызов игрока медийного клуба Fight Nights Михаила Решетняка.

«Ну а тебе, медиафутболист, скажу, что я принимаю твой вызов! Звони, обсудим время и место. Если после таких слов дашь заднюю, прибью как шныря!» — добавил он.