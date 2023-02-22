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Сегодня, 11:35

Бывший претендент на титул UFC подписал контракт с Bellator

Давид Хачатрян
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Bellator официально объявила о подписании эксклюзивного контракта с Рэем Боргом (16-5) на несколько боев. Ожидается, что 29-летний боец дебютирует в конце этого года в легчайшем дивизионе.

«Я очень рад подписанию контракта с Bellator, — сказал Борг в своем заявлении. — Я чувствую, что у них лучшие бойцы легчайшего веса в мире, и я очень хочу попасть туда и помериться силами со всеми на одной из самых больших арен в этом виде спорта».

Борг 12 раз выступал под знаменем UFC с 2014 по 2020 год. Во время своего пути к титулу он победил Луиса Смолку (17-9) и Юссира Формигу (24-8) единогласным решением, что позволило ему получить право подраться с Деметриусом Джонсоном (24-4) на UFC 216. «Мышонку» он проиграл сабмишном в заключительном пятом раунде.

UFC
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