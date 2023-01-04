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Сегодня, 11:41

Маккарти заявил, что в UFC не всегда выступают лучшие: «Федор отклонил предложение»

Давид Хачатрян
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Бывший рефери Джон Маккарти опроверг слова главы UFC Даны Уайта о том, что в UFC дерутся лучшие из лучших.

«Если кто-то реально хорош и он выступает в другой лиге, то рано или поздно он все равно окажется в UFC», — говорил Уайт на подкасте Пэдди Пимблетта (20-3).

«Извини, но это неправда, и это факт. Послушай, этот мужик (Емельяненко. — Прим. «СЭ») заслужил драться с парнями из UFC, но он отклонил предложение. Он решил, что не пойдет в UFC, потому что захотел продолжить карьеру на своих условиях», — сказал Маккарти в подкасте Weighing In.

Емельяненко вел переговоры с UFC в конце 2000-х. Уайт хотел подписать контракт с Емельяненко, но назвал команду россиянина основным препятствием, в то время как Вадим Финкельштейн назвал переговоры с UFC трудными.

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